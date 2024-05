Gli eventi di giugno al Museo Archeologico di Artimino

Giugno sta arrivando e con esso tante belle iniziative che renderanno questo inizio d'estate ancor più speciale. Il Museo Archeologico di Artimino propone diverse attività che vi porteranno alla scoperta del museo, e non solo. Vi aspettiamo!

SABATO 1 GIUGNO 2024 – TI PORTO AL MUSEO

In occasione dell’iniziativa “Amico Museo”, la Rete Musei di Prato propone un viaggio fra collezioni e curiosità armati solo del proprio smartphone.

Ti porto al Museo è il percorso-guida multimediale alla scoperta delle storie custodite fra le collezioni della rete, che elabora e integra conoscenze diverse, guidando i visitatori fra Cultura, Scienza e Memoria, attraverso contenuti multimediali capaci di creare un ponte tra mondi e valori del passato e il nostro vissuto attuale, oppure di proiettarci verso un futuro più sostenibile.

L’attività è compresa nel biglietto d’ingresso al museo.

Non occorre la prenotazione.

DOMENICA 16 GIUGNO 2024 ore 17.30 – MONTEFORTINI AL TRAMONTO

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, avrà luogo una visita guidata al Tumulo principesco etrusco di Comeana – punto di riferimento essenziale per la conoscenza dello straordinario sviluppo culturale del territorio carmignanese nel VII secolo a.C., e uno dei più importanti monumenti archeologici della Toscana.

A seguire, un aperitivo alla luce del tramonto allestito dal Circolo Arci “Rinascita” di Comeana.

Costo visita e aperitivo: 13 € a persona, bambini 8 €, gratis fino a 6 anni.

Prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente, minimo 20 partecipanti - max 30 partecipanti.

VENERDI’ 21 E SABATO 22 GIUGNO 2024

Venerdì 21 e Sabato 22 Giugno, da non perdere ad Artimino l’evento enogastronomico “Tramonti diVini”, a cura dall’Associazione turistica Pro Loco di Carmignano, in piazza S. Carlo. In occasione di tale manifestazione, il museo sarà aperto in orario serale dalle ore 18:30 alle 22:30 al prezzo ridotto di 2€.

In particolare, sabato 22 giugno il programma prevede dalle ore 19:00 alle ore 21:00 visite guidate gratuite per gruppi.

Alle ore 19:00 il laboratorio per bambini “Giochi diVini”, un’occasione per conoscere e sperimentare insieme alle operatrici del museo i giochi e i passatempi che allietavano il banchetto e il simposio etrusco. Il costo del laboratorio è di 3 € a partecipante.

Per partecipare alle visite e al laboratorio è obbligatoria la prenotazione.

DOMENICA 30 GIUGNO ore 16.30 – Avori-AMO

Ma cosa si trova di prezioso tra le vetrine del museo? Venite a scoprirlo domenica 30 giugno alle ore 16:30, quando esploreremo insieme ai bambini gli splendidi e raffinati avori restituiti dal Tumulo di Montefortini di Comeana.

Durante il laboratorio realizzeremo la riproduzione di una delle placchette rinvenute tra i corredi della tomba.

Attività consigliata dagli 8 anni in su.

Costo: 3 € a partecipante + 2 € d’ingresso al museo

Occorre prenotare.

Info pratiche

Per partecipare alle attività è obbligatorio prenotare inviando una email a parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it o telefonando al Museo (055 8718124), entro le 13 del giorno precedente l’iniziativa.

Per eventuali aggiornamenti consultare il sito web www.parcoarcheologicocarmignano.it, o la pagina Facebook museoarcheologicoartimino.

Orario di apertura del Museo

Il Museo Archeologico di Artimino da marzo a ottobre è aperto: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 13.30, sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.00. Chiuso il mercoledì. Per i gruppi è possibile visitare il museo fuori orario, prenotando anticipatamente.

Museo più aperto in estate

Dal 18 giugno al 12 settembre il Museo Archeologico di Artimino apre anche il giovedì sera dalle ore 20 alle 23 a tariffa ridotta.