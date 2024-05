Grave operaio 30enne, rischia di perdere il braccio dopo un incidente sul lavoro

Un operaio 30enne è rimasto gravemente infortunato al braccio destro nel capannone di uno scatolificio di Monsummano Terme, in via del Fossetto. Questa mattina poco dopo le 6 l'uomo, originario di Pietrasanta, aveva cominciato il suo turno di lavoro quando il braccio è rimasto incastrato negli ingranaggi di un macchinario. Subito i colleghi hanno prestato i primi soccorsi, bloccando l'emorragia con un laccio emostatico. Sul posto un'ambulanza della Misericordia di Monsummano per il trasferimento in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi. L'operaio rischia di perdere il braccio.