Il calcio sociale di Avane omaggia l'Empoli in A con una mega partita da 50 persone

Giornata eccezionale ad Avane, come tutti i lunedi dell'anno si sono sfidati i giocatori del calcio sociale in un clima positivo e di divertimento.

Per l'ultima giornata della stagione è stato pensato di omaggiare la permanenza in serie A dell'Empoli Fc, che domenica sera ha compiuto una vera e propria impresa al Castellani Computer Gross Arena.

L'omaggio e onore più bello è stato festeggiare la permanenza in serie A con una mega partita con le divise dell'Empoli calcio in collaborazione con la Uisp Empolese Valdelsa, in tutto 50 persone di ogni Età dai 10 ai 67 anni, maschi e femmine si sono divertite e hanno rimarcato l'importanza di stare insieme e fare gruppo con ognuno le proprie diversità.

Empoli è una città da Serie A per tutto, anche per l'inclusione.