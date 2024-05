Il Consigliere Galli in piazza con i candidati Lega a Fucecchio

Giornata importante e attesa quella di domani mercoledì 29 maggio per la Lega di Fucecchio perché verrà a trovare Marco Cordone ed i suoi uomini e donne, il Consigliere Regionale della Lega Toscana Salvini Premier Giovanni Galli, che è anche Capolista del Carroccio alle elezioni comunali di Firenze. Giovanni Galli arriverà alla consueta postazione leghista di piazza XX Settembre (aperta dalle ore 9), all'ingresso del mercato settimanale lato Bar Giuliano, alle ore 11 ed insieme a Marco Cordone, Segretario della Lega a Fucecchio e Capolista alle Elezioni comunali del prossimo giugno, ed agli altri candidati incontrerà la cittadinanza. La presenza di Giovanni Galli a Fucecchio è anche un segno di riconoscimento alla Sezione di Fucecchio, per l'intenso lavoro svolto continuativamente in questi anni sul territorio. L'iniziativa terminerà alle ore 13 circa.

Fonte: Lega Fucecchio