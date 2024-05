Infiorata e 500 d'epoca: il 2 giugno di Fucecchio

Uno splendido manto floreale si appresta a ricoprire le vie del centro di Fucecchio. Come da tradizione, il prossimo 2 giugno, l’infiorata sarà la grande protagonista della domenica del Corpus Domini. Per il 35esimo anno il gruppo infioratori della Pro Loco di Fucecchio realizzerà i tappeti floreali lungo le vie e le piazze nelle quali si snoderà la solenne processione. Dopo la Santa Messa, in programma alle ore 9 nella chiesa della Collegiata, al via la processione lungo un percorso interamente decorato dai quadri floreali: via San Giovanni - piazza Vittorio Veneto - Borgo Valori - piazza Niccolini - via Donateschi - via Nelli - Corso Matteotti - via La Marmora - piazza Amendola - via Checchi - piazza Montanelli - via Landini Marchiani. All'interno della manifestazione è inserito anche il 3° incontro Fiat 500, realizzato in piazza Montanelli con il patrocinio di Fiat 500 Club Italia.

Tutti coloro che fossero interessati ad aiutare gli infioratori della Pro Loco nella preparazione dei fiori e dei disegni, possono recarsi giovedì 30 e venerdì 31 maggio, dopo cena, presso i giardini Bombicci, oppure sabato pomeriggio dalle ore 16 lungo le strade in cui saranno realizzati i tappeti floreali.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Pro Loco al numero 0571 242717 o via mail all’indirizzo info@prolocofucecchio.it.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa