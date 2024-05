Infortunio sul lavoro in bosco: ferito operaio 50enne

Infortunio sul lavoro a Spedaletto, in provincia di Pistoia. A ferirsi è stato un tecnico 50enne della Tim che stava eseguendo un controllo ai pali telefonici in una zona di bosco in via Bolognese. L'uomo è caduto rovinosamente mentre percorreva coi colleghi un sentiero stretto lungo un pendio. Dallo stradello si raggiunge la linea telefonica dov'era prevista questa attività di monitoraggio e manutenzione. Per recuperare il ferito è stato necessario l'intervento dei soccorsi oltre a quello dei vigili del fuoco. Il tecnico è stato poi portato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Jacopo di Pistoia.