La montemurlese Erica Fucà è campionessa italiana Semi-professional 18 + in Artistic Pole

Gli atleti montemurlesi continuano a distinguersi in varie discipline sportive. L'ultima in ordine di tempo ad essere salita sul gradino più alto del podio è la giovane Erica Fucà, 25 anni che ha conquistato il titolo di campionessa italiana al Campionato pole sport Italia per la federazione IPSF nella categoria Semi-professional 18 + in Artistic Pole .

Pole Sport Italia, affiliata all'International Pole Sports Federation (IPSF), è l'organizzazione Nazionale di riferimento per le discipline sportive aeree in Italia. Il suo primo impegno è guidare atleti, coach e scuole di pole attraverso la scoperta e la conoscenza di una serie di discipline sportive: il Pole Sport, l'Artistic Pole, l'Ultra Pole, la Para Pole e il Cerchio Aereo e il Cerchio Aereo Artistico. Ad Erica Fucà sono andate le congratulazioni del sindaco e dell'assessore allo sport.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa