La segnalazione di una signora: "Cinghiale su pista ciclabile. Attimi di pura paura"

"Giovedì alle 7:30 camminavo sulla pista ciclabile nel tratto campo sportivo di Avane quando dal campo è sbucato un cinghiale", ci racconta una signora empolese con preoccupazione attraverso una segnalazione. "Sono salita sull'argine e per fortuna lui è scappato visto l'arrivo di altri due signori".

Visto l'avvenimento, con il timore di poter incorrere nuovamente in un ulteriore incontro ravvicinato "Ho deciso dunque andare a camminare sul lato ospedale perché non ha campi incolti e mi sembrava più sicuro". Una scelta che però non risolverà le sue preoccupazioni "Questa mattina, alla stessa ora, mi sono ritrovata di nuovo con un cinghiale nel mezzo della pista ciclabile". "Ho arretrato lentamente - racconta - senza dargli le spalle e rimanendo calma. Lui però mi guardava e si avvicinava sempre di più"

Una situazione certo preoccupante che ha impaurito la diretta interessata. "È scomparso per due minuti nel campo ma poi ha ricominciato a seguirmi. Ho una certa età ma ho raccolto le forze riuscendo a scalare l'argine. Lui si apprestava a fare altrettanto, ma fortunatamente è arrivata una bici e l'episodio si è concluso".

"Da domani preferisco andare a camminare sui marciapiedi. Ho vissuto attimi di pura paura", termina con un pizzico di rassegnazione.