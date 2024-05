Libreria inaugura un Silent Book Club a Empoli: un'ora di letture lontano dalle distrazioni

Alla Libreria NessunDove di Empoli (Piazza Farinata degli Uberti) nasce il primo Silent Book Club. Di cosa si tratta? È un gruppo di persone il cui scopo è quello di condividere il momento della lettura, seppure in maniera individuale. Si legge, si rimane in silenzio e soprattutto si evitano cellulari e distrazioni digitali.

A partire da lunedì 3 giugno e per tutti i lunedì successivi, dalle 18.15 fino alle 19.30 negli spazi della libreria sarà possibile concedere un'ora alla lettura, lasciandosi alle spalle distrazioni e problemi. Uno spazio condiviso, certo, ma pure una coccola personale, un momento per noi stessi per rimanere lontani dai cellulari e dalle faccende quotidiane.

È anche un modo per socializzare scambiandosi pareri, riflessioni e consigli di lettura.

Per info: tel 351 773 8928, mail info@librerianessundove.it.