Maltrattamenti nei confronti dei familiari disabili: arrestato 43enne

I carabinieri di Collesalvetti hanno arrestato un uomo di 43 anni domiciliato in quel territorio, pregiudicato, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. L’attività ha avuto origine da una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112 NUE, a seguito della quale la centrale operativa dei Carabinieri di Livorno ha dirottato un equipaggio del locale NORM, in servizio di pronto intervento sul territorio, presso l’abitazione di una coppia che richiedeva aiuto per un’aggressione subita da un familiare disabile.

Ai carabinieri intervenuti si è aggiunta poco dopo anche una pattuglia della Stazione di Collesalvetti, competente per territorio e pertanto personale conoscitore d’area e delle dinamiche che la contraddistinguono.

Le presunte vittime hanno riferito di aver subito, dal parente 43enne rincasato in stato di alterazione da uso di alcolici, condotte aggressive e violente. L’aggressore è stato poi subito raggiunto dai militari ancora presente in casa ed è apparso in stato di agitazione psicofisica, confermando chiari segni di ebbrezza alcolica.

Terminati gli approfondimenti sull’intera dinamica, gli operanti hanno accertato che si trattava dell’ennesimo episodio aggressivo dell’uomo già noto all’Arma locale ed hanno proceduto al suo arresto in flagranza di reato. Terminate le formalità di rito lo hanno tradotto presso la casa circondariale di Livorno a disposizione dell’AG labronica competente. Il provvedimento restrittivo emesso a carico del parente violento è stato convalidato dal Tribunale di Livorno su richiesta della Procura, disponendo per lui la misura cautelare della custodia in carcere.