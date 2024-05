Masini (cdx): "Per Certaldo Alto più parcheggi e funicolare calmierata per i residenti"

Senza dubbio il Castello di Certaldo o Certaldo Alto rappresenta uno dei luoghi imperdibili per qualsiasi viaggiatore che faccia tappa in Valdelsa. Un incantevole piccolo borgo in cui il tempo pare sospeso e che conserva inalterato il fascino dell'antico abitato medievale. Ma come ogni gioiello, affinché possa rimaner tale, ha bisogno di essere ben conservato e ben valorizzato.

Il candidato del Centrodestra Lucia Masini, dopo aver ascoltato le richieste e le indicazioni della comunità locale, indica le necessità del Borgo storico.

"In primo luogo bisogna potenziare i collegamenti tra la zona bassa di Certaldo e il suo Castello con un importante intervento di manutenzione della strada che da via del Bosco conduce a Certaldo Alto nonché sulla segnaletica che attualmente risulta inadeguata - commenta il candidato sindaco Masini -. Sarebbe inoltre opportuno identificare al più presto le strade secondarie che potrebbero essere ampliate e aumentare il numero delle aree adibite a parcheggio che al momento risultano insufficienti di fronte delle esigenze residenziali e turistiche del Centro Storico".

"Altro aspetto fondamentale - prosegue Masini - riguarda la gestione della funicolare. A questo riguardo proponiamo un'estensione dell'orario di funzionamento con un aumento della frequenza delle corse durante le ore serali, mentre, per ciò che concerne le tariffe, valutiamo la possibilità di introdurre abbonamenti a prezzo calmierato e forti riduzioni per i residenti. In ultima analisi, ma non per importanza,” conclude Lucia Masini, “dobbiamo agire con urgenti interventi di restauro e conservazione su alcune torri che di per sé, se ben valorizzate e agevolmente fruibili, rappresenterebbero una ulteriore e notevole attrazione turistica e sulle mura perimetrali del Castello che in alcune sezioni presentano un deterioramento eccessivo che riporta subito alla mente il recente crollo lungo le mura della vicina Volterra".

