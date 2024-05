Mazzetti (FI) da Campinoti a Empoli: "Senza impianti, non c'è piano rifiuti"

"So che in questi giorni l’assessore Monia Monni è alle prese con quella che, a quanto pare, è una delle sue nuove deleghe – questa ‘lotta al sessismo’ ingaggiata contro Matteo Renzi – ma ci sarebbe da rendere operativo il piano rifiuti, dando certezze a cittadini e imprenditori magari migliorandolo così da ridurre costi e la burocrazia. Il rifiuto dev’essere gestito da quando esce dall’immobile fino al termine per questo, come hanno dimostrato i nostri candidati sindaco a Prato e a Empoli, il porta a porta ha fallito, va fermato e introdotto un piano differente che si basi su isole ecologiche con raccoglitori per la differenziata, una tariffa non oppressiva ma intelligente e congrua per il reale consumo, impianti capaci di rigenerare i prodotti per singola categoria ma anche rigenerarli. Il tutto sapendo che almeno un 10% del singolo prodotto non può essere riciclato, quindi bisogna decidere: o discarica o termovalorizzatore/termo-rigassificatore. Io ho la risposta, la Regione Toscana no".

Così la parlamentare di Forza Italia Erica Mazzetti, VIII Commissione ambiente, a margine di una conferenza stampa sul tema rifiuti ieri a Empoli con il candidato sindaco del Centrodestra Simone Campinoti.

ù“Se non si parla chiaramente di impianti – rimarca – non esiste alcun piano rifiuti. Le regioni più sviluppate d’Italia hanno da molto tempo una gestione interna dei rifiuti, possibile solo grazie agli impianti, che permette di ridurre i costi e l’impatto ambientale”.

Quanto al caso keu, dopo il sopralluogo al Green Park nel quale ha constatato una “situazione allarmante perché c’è un sito con rifiuti tossici aperto che dovrebbe spingere il sindaco ad agire sulla proprietà , ma anche messo in sicurezza”, Mazzetti ricorda sia “l’inserimento del caso keu nella Commissione bicamerale ecomafie ,sul ciclo illegale dei rifiuti, come ho chiesto ed ottenuto, che permetterà di fare luce sulle responsabilità politiche ed etiche, in parallelo alle indagini della magistratura” sia “la nomina del commissario per le bonifiche”.

“Mi stupisco, inoltre, che negli anni nessuno abbia vigilato sui lavori per la SR 429, dato che alcune ditte erano fallite e i cantieri andavano a rilento”. “Empoli e l'Empolese – conclude Mazzetti – sono un centro produttivo della Toscana e meritano una politica vicina e Simone Campinoti, una persona che non vive di politica, a differenza del predecessore, ma che nella sua vita ha creato lavoro”.

Fonte: Ufficio Stampa