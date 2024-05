Muletto elettrico prende fuoco, evacuata azienda tra Empoli e Montelupo

Evacuati i dipendenti di un'azienda nella zona industriale tra Pontorme (Empoli) e Fibbiana (Montelupo Fiorentino), lungo la Tosco Romagnola, per l'incendio di un muletto elettrico.

L'allarme ai vigili del fuoco è stato dato alle 10.30 circa. Con due automezzi, i vigili del fuoco di Empoli hanno domato le fiamme e messo in sicurezza il carrello elevatore. I lavoratori sono stati evacuati come da piano di sicurezza interno all'azienda. Al termine delle operazioni, l'attività produttiva ha ripreso come di consueto. Non si segnalano persone ferite.

Non è la prima volta che accade: c'è un precedente del novembre dello scorso anno. Anche in quel caso fu un muletto elettrico ad andare in fiamme, causando però molti più danni alla struttura del capannone che lo ospitava.