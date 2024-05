Quanto è importante la padronanza della lingua inglese nel mondo del lavoro?

La conoscenza della lingua inglese è davvero importante? Lo è, sì. Per tanti motivi: è la lingua più parlata al mondo, non solo dagli americani o dagli inglesi stessi. Chiaramente, sappiamo che conoscere una o più lingue straniere è un valore per il mondo del lavoro. Ecco perché approfondire lo studio è determinante, magari iscrivendosi a un corso di inglese online serio.

Perché conoscere la lingua inglese è importante?

Per riuscire a raggiungere risultati migliori sul posto di lavoro e per ottenere opportunità più interessanti, la lingua inglese è la conditio sine qua non per migliorare la posizione lavorativa. A dirlo è anche la CNN stessa: è una delle skill più richieste dalle aziende, non solo straniere. Anche in Paesi come la Germania, la Francia o la Spagna, conoscere l’inglese fa la differenza.

Stando all’indagine condotta da Cambridge Assessment English, il 96% delle aziende italiane reputa indispensabile questa skill nel CV dei propri dipendenti. La credenza è diffusa anche tra i lavoratori stessi, ed è un bene che lo sia, considerando che la conoscenza della lingua inglese fa la differenza sotto molti aspetti.

Tuttavia, la situazione in Italia non è così rosea: non sono molti gli italiani che lo parlano fluentemente (circa il 19,7% dei giovani lo fanno). Il nostro Paese si classifica al 26esimo posto su 35 dei Paesi Europei per conoscenza della lingua. La curva di apprendimento, però, si può invertire assolutamente: il primo passo è imparare.

In quali settori si usa di più la lingua inglese?

Ci sono in realtà molte differenze anche all’interno del mondo del lavoro stesso. Non tutti i settori richiedono un approfondimento specifico della lingua. Per esempio, i settori dove è richiesto sono aviazione, media, consulenza, business, sport e spettacolo. Non sono da meno ingegneria, logistica, trasporti, formazione, ristorazione, farmaceutica e settore automobilistico.

Il livello di inglese, invece, risulta molto meno avanzato nei settori agricoli e nella pubblica amministrazione. Nel settore privato, invece, è quasi scontato che le aziende ricerchino dei profili specializzati e con un livello di inglese molto fluente.

Dove, invece, è determinante parlare in inglese? Contabilità e finanza, strategia e pianificazione, marketing e risorse umane, ricerca e sviluppo. Per poter accedere a opportunità migliori in questi settori, si consiglia di migliorare questa skill.

Come migliorare l’inglese?

Studiare, scrivere, parlare e pensare in inglese. È vero che imparare una lingua non è facile: ci sono persone che hanno un talento naturale per le lingue. Non è vero, però, che si può imparare bene una lingua solamente sin da bambini. Sì, l’apprendimento delle lingue straniere durante l’infanzia è più agevolato, ma non c’è nulla che non si possa imparare senza pazienza, forza di volontà e impegno.

Il nostro consiglio è di iscriversi a un corso di inglese: è il primo passo. Allenarsi da soli è utile, ma c’è sempre bisogno di una figura specializzata, anche e soprattutto per ripassare le nozioni fondamentali e la grammatica. In questo modo si può poi ottenere la certificazione da inserire sul CV: è indispensabile per dimostrare il proprio livello, sia per lo scritto quanto per l’orale.