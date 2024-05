Raccolta fondi per la famiglia di Paolo Dal Pozzo, pilota morto in un incidente: 42mila euro in due giorni

“Conoscevamo Paolo come collega leale, sincero e come amico, persona dai valori saldi e sani. Per lui la Famiglia era tutto: sua moglie Alessandra e i suoi due bambini Alan e Sophie”.

È enorme la solidarietà che ha avvolto la famiglia del pilota Paolo Dal Pozzo, morto in un incidente all’aeroporto dell’Aquila il 25 maggio: “Era dedito al lavoro e alla divulgazione della nostra professione - scrivono i colleghi sulla piattaforma GoFundMe, dove sono stati raccolti 42mila euro in due giorni - lo piangiamo, ma chi lo ha conosciuto sa che vivrà per sempre nei nostri ricordi e pensieri”.

Il 41enne era originario del varesotto ma per lavoro era residente a Marina di Pietrasanta, in Versilia.

Esperto pilota di elicotteri, sabato scorso, poco prima dell’inizio dell’Airshow nell’aeroporto abruzzese, è deceduto dopo essere stato investito da un’autocisterna. Sull’incidente, come riportato dai media, sono in corso indagini.

Il gofundme ha ricevuto quasi 400 donazioni ed è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/fondo-per-la-famiglia-di-paolo