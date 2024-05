Register, continua la protesta dei lavoratori con sciopero e presidio

Il tentativo da parte dell’azienda di esternalizzare alcune mansioni, prevede di far assumere per conto della controllante team.blue lavoratori in Romania (nella modalità body rental), che svolgono esattamente le stesse funzioni di quanti assunti in Italia, con la differenza sostanziale di avere salari e diritti differenti, inferiori. Oltre a chiedere la regolarizzazione dei 2 colleghi attualmente in forza lavoro a Register, chiediamo il blocco di questa modalità di recruiting, mentre l’azienda ha previsto dalle 25 alle 40 assunzioni, pur sostenendo che non ci sia una situazione emergenziale cui far fronte. Se la necessità di accelerare la produzione era ampiamente pianificata dalla fine del 2023, perché non si sono usati questi 5 mesi per cercare ed assumere lavoratori e lavoratrici in Italia, passando per la classica selezione del personale? Che prospettive ci sono per gli attualmente assunti? Chi ci garantisce che gli attuali dipendenti di Register non verranno progressivamente sostituiti dai colleghi all’estero visto il costo inferiore e la possibilità di disporne in modo arbitrario ed occasionale?

Chiediamo il blocco delle assunzioni in Romania.

Chiediamo stessi diritti per tutti coloro che lavorano in Register.

Chiediamo la definizione di obiettivi chiari e del piano per il loro raggiungimento nel rispetto delle prassi e di tutti i lavoratori e le lavoratrici.

Siamo a favore della crescita dell’azienda in cui siamo impiegati e riconosciamo la necessità di guardare al futuro rendendoci competitivi ma senza derogare ai principi fondamentali.

Fonte: Rsu Register Firenze