Rotary Alta Valdelsa dona generi alimentari all'Emporio della Solidarietà di Poggibonsi

Una donazione all’Emporio della Solidarietà per aiutare le famiglie fragili. Il generoso gesto ha avuto come protagonista il Rotary Club Alta Valdelsa che ieri, 27 maggio, ha consegnato al minimarket di via Montenero olio, latte, pasta, zucchero, ma anche detersivi e altri prodotti alimentari e di prima necessità. Ad accogliere il presidente del Club Massimo Casini ed altri soci del Club sono stati l'amministrazione e alcuni volontari dell’Emporio insieme al presidente Mauro Burresi che ha ringraziato il Rotary Alta Valdelsa per la donazione e ha illustrato il funzionamento del minimarket.

L’Emporio della Solidarietà è nato nel 2016 per assistere, attraverso la distribuzione gratuita di generi alimentari e anche attraverso un percorso di educazione alla spesa, le famiglie in difficoltà sia dal punto di vista sociale che economico. E’ stato uno dei primi ‘Empori’ della Toscana ed è partecipato dalle tante realtà del volontariato del territorio impegnate in progetti di solidarietà e contrasto alla povertà.

Solo nel 2023 l’Emporio ha consegnato circa 456 quintali di prodotti ed ha aiutato così circa 150 nuclei familiari (circa 500 persone).

L’Emporio opera in rete con la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa. E’ sostenuto dal Comune e conta sul supporto del Banco Alimentare, delle raccolte di solidarietà, delle raccolte fondi e della generosità della comunità nelle sue tante articolazioni ovvero attraverso donazioni di imprese, cittadini, associazioni.

Una rete di sostegno per un luogo in cui centinaia di persone hanno potuto trovare un aiuto. L’amministrazione ringrazia il presidente Casini e tutti i soci del Rotary Club Alta Valdelsa per questo gesto importante a sostegno delle famiglie in difficoltà del territorio.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa