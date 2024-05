Sottosegretario Bergamotto a Montelupo, Pavese: "Sinergia tra governo e imprese"

Ieri, Fausta Bergamotto, sottosegretario alle attività produttive e al Made in Italy, in visita in Toscana, ha fatto tappa anche a Montelupo. Accompagnata dal candidato a sindaco di Monteluponelcuore Federico Pavese, ha fatto visita a un’eccellenza dell’imprenditoria montelupina, la Bruno Manetti Cashmere.

Bergamotto ha spiegato quanto il governo Meloni stia facendo per la tutela del Made in Italy e ha riconosciuto l’estrema qualità dei prodotti della Bruno Manetti. "La sfida - ha affermato Bergamotto - per aziende come Manetti che esportano più del 90% dei loro prodotti all’estero, è quella di aiutarli a aumentare la propria fetta di mercato anche da noi, in Italia. Facendo capire al consumatore finale che un prodotto Made in Italy ha un valore aggiunto, nei confronti di prodotti provenienti dall’estero".

Fonte: Ufficio stampa