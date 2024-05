Test di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e chirurgia ad Unisi, 723 i partecipanti alla prova

Si è tenuta oggi, 28 maggio, la prima sessione del test per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia dell’Università di Siena per il prossimo anno accademico 2024/25. Sono stati 723 i partecipanti alla prova, che quest’anno si è tenuta presso il complesso didattico San Niccolò a Siena.

Le procedure di riconoscimento e di accesso alle aule sono iniziate fin dal mattino, ore 9 la convocazione. Poi alle ore 13 è iniziata la prova, cento i minuti a disposizione per rispondere ai sessanta quesiti su: competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, ragionamento logico e problemi, biologia, chimica, fisica e matematica.

Quest’anno i candidati hanno due possibilità per effettuare la prova di ammissione: il 28 maggio e il 30 luglio (le iscrizioni si sono chiuse lo scorso aprile). Ai fini dell’inserimento in graduatoria potranno poi utilizzare il migliore dei risultati conseguiti. Per ciascuna sessione in calendario la prova di ammissione è somministrata in forma cartacea ed è effettuata in presenza nella sede universitaria di domicilio o residenza prescelta.

Le informazioni sui risultati della prova saranno a disposizione dei partecipanti sul sistema online “Universitaly”, messo a disposizione dal Ministero dell’Università e Ricerca, secondo le tempistiche indicate nel bando. Per il prossimo anno accademico sono 273 i posti attribuiti, in via provvisoria, all’Università di Siena.

Alle stesse pagine saranno successivamente pubblicati i bandi per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie.





