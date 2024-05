Torna "Capanne sotto le stelle", piazza Vittorio Veneto diventa discoteca a cielo aperto

Dopo il successo della prima edizione torna l'appuntamento con Capanne sotto le Stelle, la manifestazione organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e dal Centro Commerciale Naturale di Capanne con il patrocinio del Comune di Montopoli Valdarno e la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest - Terre di Pisa. L'evento è sostenuto dalla Banca Popolare di Lajatico e sponsorizzato da Carrozzeria Di Gianni, Nicole, Molart, Chiara Cioni Assicurazioni, Panificio Il Centi, Fogli Idraulica, DPA Impianti e Zolfanelli.

Buon cibo, divertimento e tantissima musica con il Dj tour della mitica Discoteca Concorde: ci sono tutti gli ingredienti per una vera anteprima dell'estate, una serata tutta da vivere Domenica 2 Giugno alle Capanne di Montopoli Valdarno.

“Siamo felici di presentare la seconda edizione di Capanne Sotto le Stelle – ha detto il sindaco Giovanni Capecchi – un evento che ci auguriamo possa diventare un appuntamento fisso della nostra estate. In questi anni l'amministrazione comunale ha cercato di sostenere le richieste che ci sono arrivate dal mondo dell'associazionismo a favore di una società che fosse viva, sana basata sul forte senso di collettività. Oggi presentiamo un'iniziativa di qualità che unisce la musica al buon cibo, in un mix che riesce ad attrarre molte persone. Un esempio di quanto sia importante la collaborazione tra pubblico e privato. Infine grazie a Confcommercio per averci aiutato e sostenuto nel salto di qualità fatto negli ultimi anni”.

“Grazie al sindaco Capecchi e all'assessore Martinelli per quello che hanno fatto in questi anni” le parole del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli “Raccolgo l'invito del sindaco a non disperdere quanto di buono abbiamo fatto insieme, l'amministrazione di Montopoli ha compreso l'importanza di attività e negozi di vicinato e del sostegno ad eventi e iniziative di qualità, non è scontata la sensibilità di amministrazioni che lavorano per il bene del territorio”.

“In questi cinque anni le cose fatte insieme ai commercianti e alle associazioni di categoria sono state molte – ha aggiunto l'assessore alle attività produttive e allo sviluppo del territorio Valerio Martinelli – in particolare gli eventi organizzati sono più che triplicati rispetto al passato. Molte sono state anche le risorse destinate al commercio e alla promozione, nella convinzione che siano una realtà fondamentale per lo sviluppo del territorio; ulteriori risorse sono state stanziate nel bilancio 2024 a favore dei CCN. Da pochi giorni si è conclusa la fase di concertazione per il nuovo piano del commercio che ridisegna gli spazi per i mercati settimanali e per il suolo pubblico, elementi importanti di metodo e di merito che lasciamo in eredità all'amministrazione che verrà. Grazie a Confcommercio e al CCN di capanne per la proficua collaborazione portata avanti in questi anni”.

“Anche la seconda edizione sarà contraddistinta da musica, buon cibo e prodotti locali, ci aspettiamo l'arrivo di tante persone che vengano a conoscere il nostro bellissimo territorio” l'auspicio del presidente del Centro Commerciale Naturale di Capanne Maurizio Di Gioia.

“Si respira una positiva aria di festa, grazie al Ccn di Capanne, sempre molto attivo nell'organizzazione di eventi di qualità con grande spirito propositivo, sono convinto che sarà una bellissima iniziativa” afferma il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli.

A partire dalle 18 in Piazza Vittorio Veneto, per l’occasione chiusa al traffico. Sarà possibile cenare presso gli stand della speciale area food and drink che ospiterà prodotti enogastronomici del territorio, allietati dall'esibizione con violino di Blue Sound.

Ad aprire la festa sotto le stelle il Dj tour della Discoteca Concorde, per una serata al ritmo dei migliori pezzi della musica anni ’80 e ’90. Un viaggio indietro nel tempo che farà rivivere i tempi della storica discoteca di Chiesina Uzzanese e i dj che l'hanno resa famosa in tutta Italia.

Il successo dello scorso anno, che ha visto la presenza di moltissime persone in Piazza Vittorio Veneto, ha convinto i commercianti del Centro Commerciale Naturale di Capanne, in piena sinergia con Confcommercio Pisa, a replicare l'appuntamento con Capanne Sotto le Stelle, un evento che ha tra i propri obiettivi la valorizzazione e la promozione del territorio.

