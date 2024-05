Tre Allegri Ragazzi Morti, annunciato il tour estivo con data a Montespertoli

Dopo la speciale tre giorni al Mi Ami di Milano e una serie di concerti primaverili quasi tutti sold-out, il tour di Tre Allegri Ragazzi Morti per la presentazione di "Garage Pordenone" continua con un fitto calendario di concerti nei principali festival estivi. Fedeli a quell'immaginario e a quello stile che li hanno consacrati come icone del rock indipendente, porteranno in tutta Italia il loro travolgente live fatto di maschere e puro rock'n'roll, alternando i brani del nuovo album ai grandi successi della band.

Annunciato anche il tour europeo che toccherà, in autunno, l’Inghilterra, la Germania, il Belgio, la Spagna e la Svizzera.

“Garage Pordenone” è il decimo lavoro di inediti di Tre Allegri Ragazzi Morti, uscito il 12 aprile per La Tempesta: dodici nuove canzoni che celebrano la musica e la storia di un gruppo che ha saputo sintetizzare rock e fumetto, divenendo un punto di riferimento per la scena musicale indipendente. Il nome richiama dal passato la leggendaria Rock City friulana degli anni '80 da cui la band proviene, celebrando la poetica nata in uno dei centri artisticamente più prolifici e attivi della provincia italiana. Un album contemporaneo, lontano dalle nostalgie e che anzi guarda al futuro della band, che festeggerà la propria storia e il proprio presente con un anno di concerti ed eventi speciali.

Tra filastrocche punkeggianti, ballate acustiche, racconti wave, dichiarazioni esistenziali su ritmi rocksteady e una chiusura con un brano di “musica concreta” con interprete principale un merlo, i protagonisti di queste storie sono sempre TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI (e noi con loro), nell’esorcismo ad alto volume contro le stortezze del mondo.

L’album vede la collaborazione di musicisti e di un produttore speciali. Fra le tracce dell’album appaiono le chitarre di Adriano Viterbini, Marco Gortana, Matteo Da Ros; le mani in scrittura di Alex Ingram, Andrea Maglia e Wilson Wilson; alla regia di questo fiume creativo la produzione di Paolo Baldini, che ha segnato alcuni importanti dischi precedenti del trio pordenonese come “Primitivi del futuro” (2010) e “Nel giardino dei fantasmi” (2012). Dubmaster di fama mondiale, Baldini, per questo album, si è messo al servizio del rock, fatta eccezione per il brano "Mi piace quello che è vero", unico episodio rocksteady.

Due i singoli e video che hanno anticipato l’uscita di Garage Pordenone; “Ho’oponopono” e “La sola concreta realtà”, cui è seguito il terzo estratto “Mi piace quello che è vero”, focus track pubblicata in contemporanea all’uscita dell’album.

Link al videoclip di “Ho'oponopono”: https://youtu.be/K8XI8tBiYjk?si=djBn67nNrjshfMee

Link al videoclip di “La sola concreta realtà”: https://www.youtube.com/watch?v=MmYqRPDFALk

Link al videoclip di “Mi piace quello che è vero”: https://www.youtube.com/watch?v=-dsbtv4h4kM

TOUR ESTATE 2024

07/06 Sassari - Piazza Moretti

21/06 Padova - Sherwood Festival

22/06 Bologna - DiMondi Festival

23/06 Ivrea TO - Apolide Festival

28/06 S/A in Vado PU - Rock n Grill

29/06 Udine - Castello di Udine

05/07 Montespertoli FI - RockUnMonte

07/07 Centobuchi AP - Cassandra Fest

11/07 Sarroch CA - Sa_Rock Festival

12/07 Livorno - Fortezza Nuova

13/07 Napoli - Ex OPG

19/07 Roma - Parco Schuster

21/07 Vicenza - Jamrock Festival

27/07 Torre S/S BR - Bembe Music Fest

03/08 Arezzo – Malpighi Festival

07/08 Brescia - Festa Radio Onda d'Urto

09/08 Agrigento - Light Blue Festival

11/08 Milazzo ME - Mish Mash Festival

16/08 Trani BT - Heart Festival

24/08 Roseto D/A TE - Transumare Fest

31/08 Lagnasco CN - FAT & D'Acort Fest

06/09 Desio MB - Brianza Velenosa

TOUR EUROPEO

10/10 Londra GB - The Victoria Dalston

11/10 Colonia DE - Yuca Club

12/10 Bruxelles BE - Pilar

13/10 Berlino DE - Frannz Club

16/10 Barcellona ES - Sala Wolf

17/10 Madrid ES - Sala panda

19/10 Lugano CH - Foce