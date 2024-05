Unione Inquilini: "Diffidato Comune di Santa Croce che non risponde a istanza dopo 10 mesi"

Nel settembre 2023 avevamo presentato istanza in base allo Statuto Comunale del Comune di Santa Croce sull'Arno in cui abbiamo chiesto semplicemente che il Comune "1 . destini fondi e/o finanziamenti appositi per ristrutturare tutti i 40 alloggi ERP necessitanti lavori di ristrutturazione; 2. favorisca con delibere, regolamenti ed in generale l'autorecupero degli alloggi ERP; 3. nel caso di alloggi ERP in fase di ristrutturazione ne acceleri i lavori."

Lo statuto comunale prevede che alla suddetta istanza si debba rispondere entro trenta giorni. Nel novembre 2023 abbiamo sollecitato la giunta ad adempiere ma non abbiamo avuto risposta.

Il 3 maggio scorso abbiamo diffidato la giunta a rispondere, ma, ad oggi, non abbiamo avuto riposta, così nostro malgrado siamo stati costretti a presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Pisa

Reputiamo che i problemi concernenti il diritto alla casa siano di primaria importanza e non posso essere lasciati in disparte.

Non solo, reputiamo anche di fondamentale importanza i diritti di partecipazione e non abbiamo potuto più tollerare una giunta che quasi dieci mesi non ha risposto a una legittima istanza.

Di conseguenza, il nostro atto ci è sembrato quanto meno doveroso nell'interesse dei cittadini e di chi ad oggi ha seri problemi abitativi.