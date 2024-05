Visite all'alba del complesso di Santa Croce, occasioni uniche per la basilica

Il complesso monumentale di Santa Croce continua a rivelarsi uno scrigno sorprendente di personaggi e storie. Il racconto di questa eccezionale complessità è al centro del progetto Scopri Santa Croce, promosso dall’Opera di Santa Croce con la Fondazione CR Firenze. L’iniziativa prosegue nel mese di giugno con una nuova serie di visite gratuite, rivolte in primo luogo ai fiorentini, che consentono di esplorare anche percorsi tematici inediti.

Singolare e piena di fascino l’esperienza di visita che viene offerta all’alba, nei giorni di sabato 1° e 15 giugno (ore 6.30 ). Ne saranno protagoniste le luci che si diffondono nello spazio maestoso della basilica attraverso le vetrate policrome dell’abside, creando un arazzo multicolore che si intreccia con le immagini affrescate da Agnolo Gaddi.

Lo speciale legame che unisce il complesso monumentale con Firenze viene celebrato con gli appuntamenti dedicati al patrono San Giovanni Battista, in programma nel pomeriggio di domenica 23 giugno.

In Santa Croce si intrecciano la vocazione spirituale e la dimensione civile. Si può scoprire tutta l’intensità del messaggio francescano attraverso la grande arte con le visite in programma per sabato 1° giugno (ore 10.30-11.30-12-13), mentre a Ugo Foscolo, colui che ha consacrato Santa Croce a tempio delle itale Glorie, sono dedicati gli appuntamenti del pomeriggio di sabato 8 giugno.

Donatello, con la sua emblematica ricerca artistica sull’uomo, è il protagonista delle visite di domenica 9 giugno, mentre la grande tradizione delle croci dipinte in Santa Croce, che vede nel Cristo di Cimabue il suo simbolo, verrà esplorata negli appuntamenti di venerdì 14 giugno. La Santa Croce francescana e cosmopolita, da sempre meta di visitatori da tutto il mondo, viene raccontata domenica 16 giugno con il suggestivo percorso Storie di viaggi e di viaggiatori.

Gli altri appuntamenti in programma riguardano Bronzino e il suo tempo (sabato 22 giugno); Animali e creature fantastiche a Santa Croce (sabato 29 giugno); Medioevo in Santa Croce, tra fede, superstizione e razionalità (domenica 30 giugno)

Le visite si svolgono al pomeriggio alle 14.30 e alle 16 (ove non diversamente specificato).

L’intero programma del mese di giugno è disponibile per le prenotazioni dalle ore 15 di mercoledì 29 maggio, sul sito