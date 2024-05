Vivi Fortezza, un giardino di eventi a Siena

Torna Vivi Fortezza, il progetto di rivalorizzazione della Fortezza Medicea di Siena. Da venerdì 31 maggio e per tutta l’estate, uno degli spazi più suggestivi della città diventerà un vero e proprio giardino di eventi, tra musica, sport, cultura, cibo e benessere.

Il programma della manifestazione, realizzata in collaborazione con il Comune di Siena, è ideato dall’associazione Propositivo (Pro +).

Le rassegne principali della manifestazione saranno sei: musica, arte&cultura, sport&wellness, food&fiere, bambini e sostenibilità. A tutte le ore del giorno sarà possibile passare in Fortezza per trovare qualcosa d’interessante. Non mancheranno i punti di somministrazione, luoghi dove poter abbinare bibite rinfrescanti a viste spettacolari. Nel piazzale principale, inoltre, prossimamente aprirà la pizzeria a cura di Parmolaia Top Services.

Per gli Europei di calcio, un led wall farà vedere le immagini delle partite più interessanti del torneo continentale per nuove “Notti magiche”.

La rassegna “Libri Vivi”, a cura della Biblioteca comunale degli Intronati, nel corso della settimana proporrà approfondimenti su libri contemporanei e su classici del passato.

In occasione dell’apertura, a partire dalle 19. un brindisi con i partner sul Bastione San Domenico accoglierà tutti i presenti, sotto le note della selezione musicale di Dj Blade, membro dello storico gruppo disco Jestofunk, e lo spettacolo a cura dell’Ateneo della Danza.

Tra gli eventi più importanti del prossimo mese, sono da segnalare il concerto dei Rumba de Bodas del 6 giugno, lo street food festival Siena Mangiami del 7, 8 e 9 giugno e gli eventi musicali del 21, 22 e 23 giugno. I bolognesi Rumba de Bodas il 6, a partire dalle 21.30, faranno ballare Fortezza a passo del loro afro latin funk sound. Per il Siena Mangiami ci saranno anche gli appuntamenti musicali: 2000mania a cura del Vanilla Disco Siena (7 giugno), l’UniSi Summer Fest di UniSi Eventi (8 giugno) e il concerto della Beatles tribute band The Quarrymen (9 giugno). Tra il 21 e il 23 Fortezza ospiterà Emanuelle (21 giugno), Dj Ralf assieme ad alcuni tra i dj più importanti del panorama senese (22 giugno) e Lucio Corsi (23 giugno). Durante questi tre giorni, ci sarà anche lo sfizioso Finger Food Festival.

I PARTNER DI VIVI FORTEZZA 2024

Comune di Siena, Siena Jazz, Università degli Studi di Siena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Alleanza Territoriale Carbon Neutrality di Siena, Akaueb, Parmolaia Top Services.

Fonte: Ufficio Stampa