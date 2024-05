54.000 i metri quadrati di nuovo asfalto a Pisa

Un lavoro che copre quasi tutti i quartieri cittadini quello portato avanti da Pisamo per riasfaltare le strade che sono state oggetto di interventi da parte di Acque spa.

Si tratta di un piano importante che prevede la scarificazione per tre centimetri delle strade e la completa riasfaltatura.

Un intervento pagato da Acque spa per un importo di circa 650.000 euro.

54.000 i metri quadrati totali che già hanno visto i cantieri aperti e conclusi in via Gabba, via Traini e via Cimabue, via Vittorio Veneto, via Diotisalvi.

Ruspe al via in via Battelli, quindi i lavori procederanno sempre nel quartiere Pratale in via Studiati, via Medaglie d'Oro, via Pellizzi e via Filiberto.

Le altre strade interessate dal ripristino totale sono:

Quartiere Santa Maria: Via Roma, via Savi, vis Risorgimento via Nicola Pisano, via Magenta, via Trieste, via Giunta Pisano.

Quartiere Don Bosco: via Canavari, via Bosco, via Uniti per le Nazioni, via Mancini, via Donadoni, via delle Trincere.

Quartiere Barbaricina: Via Andrea Pisano, via V. di Barbaricina.

Quartiere Porta Nuova: piazza del Sarto, via Niccolini, via Cammeo, rotatoria via Nelli.

Quariere San Giusto: via Quarantola, via Asmara, via Caduti di Sarajevo (tra il cavalcavia el'incrocio con via Goletta), via Goletta, via Beato Agnello e via Sainati.

