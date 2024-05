Al via i Centri Estivi a "La Calamita" di Fucecchio

Appena concluso l'anno scolastico prenderà il via la stagione dei Centri estivi “Gioca, Scopri, Crea” de "La Calamita" odv di Fucecchio, che ha in programma anche un “pre-centro estivo” dal 10 al 14 giugno 2024, in orario 8 - 12,30.

Il “centro estivo” vero e proprio si terrà invece da 17 giugno al 26 luglio, dalle 8 alle 16.30.

"Giovane personale qualificato accoglierà i bambini dai 6 agli 11 anni per proporre un’offerta ampia e versatile di attività - spiegano da La Calamita -. Le giornate spazieranno dal gioco danza, a laboratori musicali, kung fu, laboratori creativi, manuali, scientifici e di magia, uscite didattiche, giochi in movimento ed esperienze in natura, in modo da supportare la crescita personale, la convivenza con gli altri ed implementare ulteriori potenzialità".

Da metà giugno sarà possibile per i bambini, dopo un pranzo al sacco, trattenersi per “l’aiuto ai compiti” pomeridiano, oppure partecipare solo a quest’ultimo.

Per informazioni e prenotazioni contattare l'associazione ai numeri 0571.261382 o 366.4121229, dal lunedì al venerdì in orario 15-19.