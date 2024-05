ApertaMente Fucecchio per Picchianti, presentata la lista civica del candidato di centrodestra

Gruppo al completo martedì sera all’incontro di presentazione della lista civica ApertaMente Fucecchio, a sostegno del candidato del centrodestra Vittorio Picchianti.

I dodici candidati al consiglio comunale si sono presentati, hanno motivato con grande entusiasmo la scelta di partecipazione a questo progetto civico e messo a disposizione il loro tempo, impegno, esperienza e competenza nei vari settori di appartenenza.

Sono: Miriana Apruzzese, la più giovane del gruppo, anno ‘91, collaboratrice di un’agenzia immobiliare; altro giovanissimo Tommaso Nardi, 24 anni, operaio; Andrea Tafi, 58 anni, imprenditore, ex ciclista professionista; Cinzia Barani, 48 anni, docente di scuola primaria; Maurizio Cicciarelli, 52 anni, appuntato dei Carabinieri; Fabrizio Di Lauro di anni 58, dipendente Asl Toscana Centro; Gionni Tamburini, 50 anni, medico del lavoro; Luca Leporatti, libero professionista di 50 anni; Assunta Marrone, 68 anni, casalinga; Massimo Paroli, 60 anni, pensionato; Elisa Nannini, 37 anni, casalinga.

Alla “guida” la capolista Rossella Costante 45 anni, psicologa psicoterapeuta e docente di scuola primaria.

Costante ha sottolineato come: "ApertaMente è un progetto che non si esaurirà il 10 giugno, comunque vadano le elezioni amministrative, ma continuerà a dar voce a tutti quei cittadini che vogliono dare il proprio contributo civico, serio, trasparente e disinteressato per il solo amore del paese in cui vivono, per renderlo un posto migliore, con l’ascolto e la condivisione, rispondendo ai bisogni della comunità tutta".

Non poteva mancare all’evento il candidato sindaco Picchianti che ha raccontato come è nata l’idea di Apertamente Fucecchio: "ApertaMente prende spunto dalla campagna di ascolto nata all’inizio di questo anno che ha messo al centro l’ascolto del cittadino in ogni suo bisogno dandogli voce, attraverso la costituzione di una lista civica senza simboli di partito, in maniera libera, aperta e trasparente. Una lista vera, lontana delle innumerevoli liste civetta, che sono sicuro apporterà un grande contributo alla mia coalizione".

