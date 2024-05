Bonus Idrico 2024 per i comuni di Colle di Val d’Elsa, Radicondoli e San Gimignano

Fino alle ore 12.00 del 20 giugno 2024, i residenti nei Comuni di Colle di Val d'Elsa, San Gimignano e Radicondoli possono presentare domanda per il Bonus Idrico 2024 e chiedere così l'assegnazione di rimborsi economici della tariffa del servizio idrico per l'abitazione di residenza. Le domande dovranno essere presentate tramite Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa con le modalità indicate nel bando disponibile sul sito www.ftsa.it.

I rimborsi saranno erogati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento dei budget complessivi assegnati ad ogni singolo Comune e calcolati sulla base del consumo dell'anno 2023. L’importo del contributo non è pertanto determinabile in sede di emanazione del bando stesso essendo legato alle risorse destinate e al numero di domande pervenute.

Per informazioni è possibile contattare il numero 333 4901254, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 13:30, oppure inviare un’e-mail all’indirizzo servizi@ftsa.it.

Fonte: Ufficio Stampa