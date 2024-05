Campinoti: "Mi accusano di aver comprato la candidatura a sindaco, inaccettabile campagna diffamatoria"

Insiste su di me, e sui partiti di Centrodestra che mi sostengono, un'inaccettabile campagna diffamatoria, basata su illazioni e su fatti privi di qualsiasi fondamento e palesemente falsi, secondo cui il sottoscritto avrebbe "comprato" la candidatura a sindaco, oltre all' aggiunta di altre insinuazioni ridicole e altrettanto diffamatorie, raccolte grazie anche alle testimonianze dirette e trascritte di molti cittadini che me le hanno riportate.

Tutto quanto raccolto vedrà il suo giusto epilogo nelle opportune sedi giudiziarie al termine del voto, al fine di non disperdere energie in questa fase cruciale della campagna elettorale che ci vede impegnatissimi nel far conoscere il nostro programma e raccogliere le istanze della gente. Confido che la giustizia saprà condannare questa campagna diffamatoria e intimidatoria sulla mia persona e sul mio operato, fondato su 60 anni di duro lavoro e sacrifici senza mai scendere a compromessi.

Simone Campinoti, candidato a sindaco di Empoli per il Centrodestra