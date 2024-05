Campionato di Calcio Inclusivo a Firenze, nasce la 'Lega degli Invincibili'

A Firenze presso Palazzo Medici Riccardi, sede della Città Metropolitana Fiorentina, è stata presentata la "Lega degli Invincibili" un vero e proprio campionato di Calcio Inclusivo con squadre composte da atleti con disabilità intellettivo-relazionale, disagio psico-sociale e "normodotati", un calcio dove si vince a prescindere del risultato.

II motivo per cui nasce questo progetto è dare l'opportunità a persone diversamente abili o socialmente "fragili" di uscire dalla propria solitudine per affacciarsi a contesti liberi da quelle etichette sociali che tendono ad allontanare piuttosto che ad avvicinare. L'intento è quello di costruire attraverso la pratica sportiva una società sempre più aperta e inclusiva, sostenendo le pari opportunità e l'educazione alla cultura della diversità.

Il progetto è patrocinato dal Coni e dalla Città Metropolitana di Firenze.

La rete che è stata creata tra le squadre partecipanti coinvolge quasi centocinquanta persone. Le squadre che attualmente partecipano al campionato sono l'Associazione Il Ritrovo in collaborazione con la G.s.d. Floriagafir, Sport Insieme con la collaborazione della U.s. Sancascianese, Il San Paolino Caritas a.s.d., lo G.s. Scarperia e l'U.s.d. Rinascita Doccia. Ogni squadra è affiliata all'ente di promozione sportiva C.s.e.n. che insieme a Play League mette a disposizione gli arbitri per le partite. Il campionato persegue anche l'obiettivo comune di favorire la nascita di amicizie per condividere insieme la vita fuori dal campo oltre ad allenarsi insieme in preparazione delle partite.

È possibile aderire e partecipare prendendo contatto con il responsabile del progetto Andrea Mori: Cel. 339.19.36.542 - Mail ilcalcioinclusivo@gmail.com o visitare il sito www.calcioinclusivo.it e i social dedicati.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze