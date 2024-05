Condannata all'ergastolo l'infermiera per 4 decessi all'ospedale di Piombino, ribaltata assoluzione

Ribaltata la sentenza per l'infermiera Fausta Bonino, finita a processo per la morte di alcuni pazienti nell'ospedale di Piombino tra il 2014 e il 2015. Inizialmente Bonino era stata accusata per dieci decessi: in primo grado era stata condannata all'ergastolo per quattro, in appello era stata assolta. Adesso arriva dall'appello bis la condanna all'ergastolo, dopo che la Cassazione aveva disposto un nuovo appello per 4 pazienti morti. Per gli altri 6 era stata confermata l'assoluzione.

"Prendiamo atto della sentenza, fa rivivere quella di condanna di Livorno. Siamo curiosi di leggere come sarà fatta la motivazione perché ci sono molti dubbi in questa vicenda, molte incongruenze, molti fatti che non tornano e quindi la corte d'assise d'appello adesso avrà il compito di mettere in fila queste cose, se ci riuscirà vedremo. Noi faremo ricorso per Cassazione sicuramente, non riesco a immaginare come possano fare". A parlare è l'avvocato difensore Vinicio Nardo.