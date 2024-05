Crippa (Lega) a Empoli per Campinoti sindaco

Il 2 giugno prossimo, dalle 9 alle 13 presso il gazebo della Lega - Salvini Premier allestito in Piazza della Vittoria - angolo Via del Giglio, sarà presente assieme ai dirigenti e militanti locali del partito anche il vice segretario federale Andrea Crippa.

Con Crippa, a Empoli per sostenere anche lui la corsa a sindaco di Empoli del candidato di Centrodestra Simone Campinoti, sarà possibile per i cittadini intrattenersi per un confronto, per scambiare idee e proporre risoluzioni a problemi reali della città, che avranno ascolto da parte di un esponente della maggioranza al governo.