Dalle scuole superiori al mondo del lavoro, giornate formative con studenti a Ponte a Egola

Per Ingegno P&C srl - Projecting & Consulting la formazione e il coinvolgimento dei giovani sono da sempre fondamentali ed è per questo motivo che anche quest'anno abbiamo collaborato con le scuole del territorio per l'organizzazione delle giornate formative.

Nelle scorse settimane la classe 5ª B dell'indirizzo "Chimica, materiali e biotecnologie" e la classe 4ª A dell'indirizzo "Elettrotecnica ed elettronica" dell'IIS G. Ferraris - F. Brunelleschi di Empoli sono venute a farci visita nella nostra sede di Ponte a Egola, per una bella mattinata a contatto con la nostra azienda e con il lavoro che svolgiamo quotidianamente.

Grazie ai professori che hanno accompagnato i ragazzi e un ringraziamento speciale agli studenti per il loro entusiasmo e la loro curiosità.