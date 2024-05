Empoli tutta d'un fiato: torna la 10K Run Empolese

Sarà un 2 giugno davvero speciale per Empoli. Dopo la gioia per la salvezza calcistica della domenica precedente, saranno i podisti i “padroni” delle strade nella Festa della Repubblica. Si svolgerà infatti la terza edizione della 10K Run Empolese, gara che in pochissimi anni è già diventata una delle classiche toscane sulla distanza dei 10 km, ormai “sdoganata” anche a livello internazionale. Inserita nel calendario Uisp, la manifestazione ha raggiunto numeri importanti come testimoniati dai 291 classificati dello scorso anno.

Ancora presto per capire se il numero verrà superato (anche se le premesse sono positive), come anche per capire quali saranno i favoriti della competizione, anche se fra i primissimi a dare la propria adesione c’è Martina Martelli, vincitrice dell’edizione inaugurale e terza lo scorso anno. Non cambia il percorso rispetto al 2023, completamente pianeggiante e dove si possono ottenere ottime prestazioni. I primati della gara sono di Stefano Massimi, 32’21” nel 2022 e di Maddalena Pizzamano, 37’34” nel 2023.

La gara, dedicata alla memoria di Fabrizio Camaggi, è abbinata a una non competitiva di 5 km. Epicentro dell’evento è lo Stadio Carlo Castellani, da dove, dalla pista di atletica lato maratona, verrà dato il via alle ore 9:00. L’impianto garantirà tutti i servizi, compresi spogliatoi e docce. La quota d’iscrizione è di 10 euro, ai primi 300 iscritti andrà un corposo pacco gara comprendente zainetto e bottiglia di vino. Il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara potrà essere effettuato presso i tavoli di segreteria dalle ore 7:30. A fine gara sono previsti ben 50 premi di categoria oltre a un riconoscimento per le prime 5 società.

Per informazioni: Asd Podistica Empolese, tel. 333.4683796, info@podisticaempolese.it

Fonte: Ufficio Stampa