Fabio Seggiani eletto segretario generale Sunia Toscana, succede a Laura Grandi

Fabio Seggiani è il nuovo segretario generale di Sunia Toscana: è stato eletto oggi all’unanimità dal direttivo dell’organizzazione che si è riunito presso la sede Cgil Toscana a Firenze, alla presenza di Stefano Chiappelli (segretario generale Sunia nazionale), Gessica Beneforti (segretaria regionale Cgil Toscana) e Simone Porzio (dipartimento politiche abitative Cgil Toscana). Seggiani succede a Laura Grandi, che ha guidato il Sunia Toscana dal 2018. Il direttivo ha ringraziato Grandi per l’attività svolta e augurato buon lavoro a Seggiani. Che ha detto: “La battaglia per il diritto alla casa è oggi ancora più importante viste le difficoltà economiche delle persone e vista l’impennata dei costi della vita e dell’abitare. L’impegno è quello di dare continuità a quanto è stato fatto finora, estendendo le buone pratiche per migliorare la qualità dell’abitare e rivolgendo attenzione anche ai bisogni degli studenti nelle città universitarie”.

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze