Grave 13enne dopo incidente su pista da motocross

Un tredicenne è in codice rosso al Meyer. È avvenuto un incidente su una pista da motocross per il ragazzo. È successo nel pomeriggio di mercoledì 29 maggio poco dopo le 15 in località Il Tasso nel comune di Terranuova Bracciolini, nell'Aretino.

Ancora da chiarire le cause, si sa che il minore è caduto ferendosi in modo grave. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 della Asl Toscana sud est con l’elisoccorso Pegaso 1, l’automedica del Valdarno e la Misericordia di Castelfranco di Sopra, e le forze dell’ordine. Il giovane è stato portato in codice rosso al Meyer.