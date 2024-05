Chiamato a scontare tre anni, prova a sottrarsi all'arresto danneggiando l'auto dei carabinieri

I carabinieri di Stagno, intervenuti a Guasticce per arrestare un uomo di 31 anni su disposizione del Tribunale di Torino, hanno avuto un bel da fare. L'uomo, infatti, avrebbe tentato più volte di opporsi all'arresto e darsi alla fuga, inveendo contro i militari e danneggiando i sedili posteriori dell'auto dell'Arma, una volta che era stato caricato faticosamente a bordo.

Le ricerche del 31enne erano scattate non appena emesso il provvedimento di esecuzione di pena a suo carico, derivante da una condanna a circa tre anni di reclusione per i reati di furto continuato, commesso a Collesalvetti nel 2013, e di atti persecutori, commessi a Grugliasco (Torino) fra il gennaio e il marzo del 2018.

Portato in caserma per la formalizzazione dell'arresto, il 31enne è stato prima denunciato a piede libero per resistenza e danneggiamento aggravato e poi accompagnato al carcere Le Sughere di Livorno.