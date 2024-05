Laba Firenze, al Muse degli Innocenti le opere degli allievi: indagare questioni della contemporaneità

Le problematiche dell'attualità, vissute, rielaborate, scrutate attraverso lo sguardo dei giovani studenti, per porre degli interrogativi, esprimere dei punti di vista, immaginare delle alternative, sperimentare. Si intitola "Era il tempo di agire /It was time to take action", il nuovo progetto espositivo promosso da Laba Firenze in collaborazione con il Museo degli Innocenti. La mostra - che propone foto, video e installazioni di 17 allievi - è stata inaugurata ieri, martedì 28 maggio, e resterà visibile nel Salone delle Compagnie fino al prossimo 31 maggio.

Protagonisti, gli iscritti ai corsi di Pittura, Fotografia e Graphic Design che, sotto il coordinamento del docente Laba Matteo Innocenti, indagano le questioni della contemporaneità. Le tematiche poste agli studenti erano riferite all’emergenza ambientale, alla necessità di definire un nuovo e migliorativo equilibrio nei rapporti tra le nazioni, alle disuguaglianze del modello economico consumistico, alla gestione dei flussi migratori, alla potenza sempre crescente della tecnologia e alla sua regolamentazione: un lungo elenco che pone interrogativi e impone soluzioni efficaci, senza che trascorra troppo tempo e che gli effetti negativi diventino irreparabili.

"Per questi motivi il titolo del progetto è al tempo imperfetto: 'Era il tempo di agire / It was time to take action' - spiega Innocenti -. Vuole essere, nell’ambito contingente della nostra dimensione, quella dell’arte e di un’accademia, uno spunto di riflessione e uno stimolo con cui confrontarsi". Non mancano quindi i riferimenti visivi al tema dei rapporti interpersonali, alle disuguaglianze, al femminicidio: un viaggio che ci permette di sondare l'animo dei giovani studenti e di comprendere la loro posizione rispetto alle grandi sfide - sociali, ambientali, culturali, economiche - dei nostri giorni.

Questi gli artisti in mostra: Miriam Agnani, Gabriele Batlle, Giuliana Belluomo, Chiara Brown, Tommaso Cafissi, Camilla Cambiaso, Guido Cespoli, Vanessa Rita Criscione, Lorenzo Dei, Gaia Gissi, Pietro Grossi, Matilde Gusmeroli, Virginia Imbimbo, George D. Maccheroni, Caterina Lastrucci, Giuseppe Maiullari, Marika Penduzzu, Sara Rubino, Matteo Saglimbeni, Valeria Trogu e Kinzica Vannini.

L'esposizione sarà aperta tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 19, fino al 31 maggio.

Fonte: Ufficio Stampa - LABA Firenze