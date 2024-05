Medicina di genere, incontro aperto alle Benedettine con gli esperti Aoup

Sabato 1 giugno 2024 il Centro congressi Le Benedettine (piazza san Paolo a ripa d’Arno 16, Pisa) ospiterà il convegno “La medicina di genere oggi: un approccio a 360 gradi", un incontro aperto a tutti i cittadini con inizio alle 9,15.

Il congresso, hanno spiegato dalla Aoup, "vuole evidenziare l'importanza della medicina di genere, sottolineando il modo in cui le differenze di genere possano influenzare la prevenzione, la diagnosi e il trattamento delle malattie. Riconoscere le differenze di genere è fondamentale per un approccio più inclusivo e personalizzato delle cure, e quindi per migliorare l’efficacia dei trattamenti".

Terranno relazioni, tra gli altri, diversi professionisti dell’Aoup, a cominciare da Mojgan Azadegan, responsabile del Centro di coordinamento Salute e medicina di genere di Regione Toscana.

Il congresso ha il patrocinio dell’Università di Pisa e dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana.

Fonte: Ufficio Stampa