Mostra Wonderful dell'artista Sarah Staton con UNICEF Innocenti Firenze

L'UNICEF Innocenti - Global Office of Research and Foresight presenterà da maggio a settembre un'importante mostra di opere dell'artista visiva britannica Sarah Staton, curata da Untitled Cloud.

Intitolata Wonderful, la mostra si aprirà in concomitanza con la conferenza Leading Minds dedicata agli avanzamenti compiuti per il clima, organizzata da UNICEF Innocenti a Firenze dal 29 al 31 maggio. La conferenza, che si svolgerà a porte chiuse durante i primi due giorni, è stata preparata insieme ad un gruppo di giovani e riunirà alcuni dei migliori pensatori del mondo per porre domande coraggiose e individuare risposte ancora più coraggiose a una delle sfide più urgenti per i bambini.

Wonderful sarà una stimolante esplorazione attraverso la forma, il colore e la ripetizione dei motivi, che susciterà un appello urgente per la protezione degli animali e delle forme naturali. I dipinti in mostra raffigurano paesaggi celesti e marini, pesci, uccelli, alberi e saranno presentati in duplicati non identici.

Staton è un'artista visiva che lavora nei formati del disegno, della pittura, della scultura e nell’ambito delle commissioni pubbliche. Sarah, che vive a Londra, è attualmente responsabile del programma di specializzazione in scultura presso il Royal College of Art.

"L’evocazione del tempo profondo, l'infinità di schemi e ritmi che pulsano nel mondo naturale e gli straordinari sistemi interconnessi che si nutrono a vicenda e che si trovano sotto il suolo della foresta sono solo alcuni dei fenomeni meravigliosi a cui cerco di attingere con i dipinti che esporrò all'UNICEF Innocenti", ha dichiarato Staton.

"È un onore e un piacere partecipare alla conferenza intergenerazionale sul clima Leading Minds organizzata da UNICEF Innocenti, un evento vitale e urgente che cerca di delineare un futuro sicuro per tutti i bambini sul nostro pianeta, il più sorprendente e prezioso", ha dichiarato l'artista.

Bo Viktor Nylund, Direttore dell'UNICEF Innocenti, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di ospitare il lavoro di un'artista così influente qui all'UNICEF Innocenti. L'arte ha il potere di toccare i nostri cuori e le nostre menti e l'opera di Sarah ne è l'esempio perfetto. Vedendo i suoi dipinti, ci ricordiamo che il mondo è tanto fragile quanto bello".

Riferendosi alla gioia esplicita del colore e delle forme, le immagini di Staton sono “disegnate” con la pittura. L’artista costruisce le sue immagini con il disegno gestuale del pennello sul tessuto, utilizzando colori che possono sembrare acidi, al neon o inequivocabilmente "non pittorici".

I dipinti possono essere ammirati negli uffici dell'UNICEF Innocenti in via Degli Alfani 58, a Firenze, a partire dalla fine di maggio. Saranno visibili privatamente il 29 maggio dalle 18.00 alle 20.00 e resteranno poi in mostra fino al 29 settembre, visibili su appuntamento.

Per ulteriori informazioni contattare: Adam Cathro, UNICEF Innocenti, Firenze, Italia, Tel: +39 344 491 4695, acathro@unicef.org

Per richiedere un appuntamento rivolgersi a: UNICEF Innocenti, Firenze, Italia, florence@unicef.org

