Nuovo direttivo per la Croce Rossa Empoli: Luca Bartolesi eletto presidente

Si sono svolte, domenica 19 maggio, presso la sede sociale, le elezioni per il rinnovo degli organi statutari della Croce Rossa Italiana, Comitato di Empoli. I volontari empolesi sono stati chiamati alle urne al termine del mandato quadriennale 2020-2024 per eleggere il Presidente del Comitato di Empoli e i componenti del Consiglio Direttivo, tra i quali il Consigliere Giovane, rappresentante dei volontari CRI con età fino a 32 anni.

Dallo spoglio delle schede è risultato eletto Luca Bartolesi Presidente del Comitato. I tre nuovi consiglieri sono: Maria Elena Regini, Omar Mouhti, Roberto Marianelli. Consigliere Giovane è

risultato eletto Giuseppe Bonvissuto. Il nuovo Consiglio è stato proclamato in data 24 maggio.

Luca Bartolesi, 58 anni, empolese, Dottore in Scienze Biologiche, nella vita è dirigente di Confesercenti Firenze con il ruolo di Vice Direttore Provinciale, Direttore del Personale, Responsabile delle Politiche Datoriali e della Formazione. In Croce Rossa dal 2020 presso il Comitato di Firenze e dal 2022 presso quello di Empoli, è Ufficiale Commissario del Corpo Militare Volontario CRI - Ausiliario delle Forze Armate. Ha acquisito diverse qualifiche tra cui Operatore settore Emergenze, Operatore BLSD-DAE, Operatore Trasporto Sanitario e Soccorso in Ambulanza, Operatore meet test and treat.

Omar Mouhti, 32 anni, Programmatore Controllo Numerico, Responsabile qualità organizzazione materiali in aziende del settore Metalmeccanico e Docente presso l'istituto "Niccolini - Santucci" di Volterra. In CRI dal 2017, si è distino per le ottime capacità organizzative che gli hanno consentito di ricoprire diversi ruoli importanti: Delegato Giovani, Responsabile Ufficio Patenti, Membro area sviluppo e organizzazione, Membro della Sala Operativa Regionale CRI. In particolare si è occupato della Formazione sia a livello Locale come Delegato, Monitore di primo soccorso e Direttore di corso base, che a livello Regionale come membro della commissione AOES prima e membro della segreteria dopo. Ha conseguito varie qualifiche: operatore Trasporto Sanitario e Soccorso in Ambulanza, operatore in Emergenza (protezione civile), operatore BLSD, Trainer CRI, Direttore di Corso Base, Monitore di primo soccorso, operatore Raid Cross, operatore educazione alla pace, operatore di sala operativa, preposto in materia di salute e sicurezza, operatore attività prevenzione e promozione salute e stili di vita sani e operatore meet test and treat.

Roberto Marianelli, 58 anni, di Ponte a Egola, sposato con due figli. Due lauree in ingegneria (elettronica ed aerospaziale), libero professionista ed imprenditore. Entrato in CRI dal 1989, ha

partecipato con ruoli di coordinamento a molte emergenze locali e nazionali. Nel tempo ha maturato numerosi brevetti e qualifiche di Croce Rossa, tra le quali quelle di istruttore di Trasporto Sanitario e Soccorso in Ambulanza, di Protezione Civile, di Diritto Internazionale Umanitario e di Sicurezza. È Tenente Colonnello del Corpo Militare Volontario, con compiti di formazione del personale militare. Dal 2003 è nell’organico della Banda Militare del Corpo, di cui oggi è ufficiale responsabile ed accompagnatore.

Maria Elena Regini, 25 anni, nata e cresciuta a Empoli. Laureata in Mediazione linguistica e interculturale, attualmente studentessa magistrale in Linguistica e traduzione. Volontaria della Croce Rossa di Empoli dal 2015, si è impegnata da sempre nelle attività verso la Gioventù e in ambito sociale, in particolare nel servizio di assistenza alle persone senza fissa dimora. Dal 2020 al 2024 ha ricoperto il ruolo di Consigliere e Rappresentante della Gioventù all'interno del Consiglio direttivo del Comitato.

Giuseppe Bonvissuto, 22 anni, Laureando in infermieristica. In Croce Rossa dal 2015 presso il comitato di Agrigento- unità territoriale Licata, si è trasferimento dal 2021 presso il comitato di Empoli. Da sempre impegnato nelle attività verso la Gioventù e promozione di stili di vita sani.

"Con l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo – sottolinea il Presidente Bartolesi - il Comitato CRI di Empoli conferma la propria capacità di rinnovarsi nella continuità, attraverso la presenza di giovani attivi e competenti, unitamente all’esperienza e alla sensibilità di numerosi volontari più anziani. Il nostro – conclude Bartolesi – sarà un mandato all’insegna della concretezza e di tanti progetti in ambito sociale, sanitario e della protezione civile, da mettere a disposizione della comunità empolese"

Ai membri del Consiglio Direttivo e al Presidente uscenti va il più sincero ringraziamento per il servizio svolto in questi anni per il Comitato di Empoli.

Fonte: Croce Rossa Italiana Comitato di Empoli