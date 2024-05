Piano Operativo Comunale Empoli, ecco come presentare le osservazioni

Il Comune di Empoli comunica che a partire da oggi, mercoledì 29 maggio, fino al 29 luglio 2024 tutte le persone interessate potranno presentare le osservazioni al Piano Operativo Comunale adottato. Le osservazioni dovranno essere inoltrate secondo una delle seguenti modalità:

- Per posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: comune.empoli@postacert.toscana.it;

- In forma cartacea, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a: Comune di Empoli, Via G. del Papa n. 41 - 50053 Empoli (FI) con la seguente causale "Osservazione al Piano Operativo Comunale";

- Mediante consegna a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico – ufficio Protocollo del comune di Empoli, via G. del Papa n. 41, p.terra, specificando che trattasi di "Osservazione al Piano Operativo Comunale";

Tutta la documentazione utile è consultabile cliccando sui seguenti link: https://cloud.ldpgis.it/empoli/formazione-po o https://garante-informazione-partecipazione.comune.empoli.fi.it/procedimenti-in-corso/piano-operativo-comunale-poc/. A quest'ultimo link è già disponibile anche la modulistica per presentare le osservazioni.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa