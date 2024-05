Piazza Matteotti, l'annuncio di Mantellassi (Csx): "Tornerà a essere 'i giardini'"

«”Questo non funziona, questo non va, questo non ci piace”. Sono le frasi che sentiamo dire in campagna elettorale dagli altri candidati, che si limitano a porre problemi senza dare una soluzione. A noi piace essere concreti e su piazza Matteotti, già a dicembre, avevamo lanciato delle proposte, inserite poi nel programma elettorale. L’idea è quella di riportare piazza Matteotti ad essere i “giardini” di Empoli. Molti di noi, quando erano piccoli, sono stati a giocare in questa piazza.

Ci siamo messi a progettare, perché qualora fossi eletto sindaco, voglio mettermi subito a lavoro.

Abbiamo cominciato a immaginare un luogo dove si possa venire a correre e a fare sport, dove si possa sedersi con arredi nuovi e belli, dove i bambini e le bambine possano giocare in un’area giochi unica e moderna, e dove si possa trascorrere del tempo libero in tranquillità anche la sera. Sono previsti manutenzione del verde pubblico, installazione di altre telecamere di videosorveglianza e potenziando l’illuminazione, eliminando così le zone di ombra. Inoltre pensiamo a riportare anche dei servizi, ripristinando il bagno pubblico, chiuso perché vandalizzato, che noi vogliamo riaprire. Pensiamo anche alla risistemazione dei vialetti, rendendo tutto più ordinato e fruibile. Inoltre vorremmo organizzare degli eventi, che possano consentire di vivere questo luogo in modo divertente e allegro. Questa piazza appartiene alla memoria di tutti gli empolesi bambini, di qui ci siamo passati un po’ tutti. Renderla più bella e accogliente sarà un modo per far sì che anche i bambini di oggi possano ricordare questo luogo come un posto del cuore, dove hanno giocato e trascorso momenti belli» così Alessio Mantellassi, candidato sindaco del centrosinistra a Empoli, racconta il progetto di piazza Matteotti.

Fonte: Ufficio stampa