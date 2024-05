Salute vicina ai cittadini, le ricette di Campatelli (csx) per Certaldo

Una nuova occasione per conoscere più da vicino i temi al centro del programma elettorale di Giovanni Campatelli, candidato sindaco del centrosinistra a Certaldo, sostenuto da Partito Democratico, promotore dell'iniziativa, Alleanza Verdi e Sinistra, Certaldo in Azione e dalla lista civica Sarà Certaldo con Giovanni Campatelli. L'iniziativa si terrà domani, giovedì 30 maggio 2024, dalle 18, al Bar Tennis al campo sportivo, con ingresso libero: si parlerà di sport e centri di aggregazione insieme al candidato a sindaco Campatelli e a candidate e candidati del Pd al consiglio comunale.

Ieri, intanto, si è tenuta l'iniziativa di approfondimento in programma al Bar Agorà di piazza della Libertà: nell'occasione lente di ingrandimento su verde urbano, servizi pubblici locali, manutenzione programmata e smart city.

"Nel corso di queste iniziative, che hanno fatto registrare una partecipazione interessata e importante, abbiamo avuto l'opportunità di illustrare i punti principali del programma ma anche di ascoltare cittadine e cittadini e confrontarmi con loro. Credo che il dialogo con la comunità sia fondamentale se si sceglie di amministrare un territorio. Per questo invito tutte e tutti a non mancare a queste iniziative di condivisione e incontro su temi quotidiani per Certaldo e la cittadinanza.

Come quello sulla sanità e sull'assistenza, affrontato a I Macelli insieme a Spi Cgil, una associazione impegnata in maniera sostanziale e capillare sul territorio, insieme al consigliere regionale Enrico Sostegni, presidente della Terza Commissione Sanità e politiche sociali del Consiglio Regionale della Toscana, e insieme al dottor Paolo Amico, coordinatore sanitario della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa: è stata l'occasione per entrare nel vivo delle tematiche locali e non che interessano la gente, dal presente e il futuro della Casa della Comunità Rita Levi Montalcini alle prospettive del servizio 118 e dell'Emergenza urgenza fino ad approfondire il tema della sostenibilità del sistema sanitario, regionale e nazionale.

Dare risposte concrete alle richieste del territorio è una sfida che l’amministrazione deve raccogliere con determinazione, facendosi promotrice di progetti e proposte ma anche facendosi portavoce delle necessità non più rinviabili, come il completamento delle funzioni della Casa di comunità così che possa concretamente realizzarsi come punto di riferimento della sanità territoriale certaldese. Fare rete con Asl Toscana centro, Società della Salute e Regione Toscana è fondamentale per portare avanti un dialogo costante ed efficace per la qualità dei servizi del nostro territorio", sottolinea Giovanni Campatelli.

