San Miniato Scripta Manent, un libretto sulle iscrizioni del Seminario

Si intitola “San Miniato Scripta Manent” ed è una vera e propria finestra storico-letteraria sul Seminario della Città della Rocca. La pubblicazione – arricchita dalle ricerche dell’archivista Alexander Di Bartolo e dagli acquarelli del maestro Lorenzo Terreni – raccoglie le iscrizioni affrescate sulla facciata del Seminario di Piazza della Repubblica; all’interno sono riproposte le traduzioni di don Luigi Marrucci (il parroco di Moriolo) che aveva già tradotto “in più lingue possibili” le massime che si possono leggere all’esterno di uno degli edifici più belli e dal valore storico più rilevante di San Miniato.

Oltre all’italiano, sono presenti le traduzioni in inglese, francese e tedesco.

La presentazione del libretto è prevista per sabato primo giugno alle ore 11 nella sala consiliare del Comune di San Miniato, alla presenza del vescovo Giovanni Paccosi, del presidente di Fondazione SMP Marzio Gabbanini e di un rappresentante dell’amministrazione comunale.

La pubblicazione è stata voluta e coordinata da Fondazione San Miniato Promozione per ricordare – come ha spiegato il presidente Marzio Gabbanini – la figura di un intellettuale che abbia spaziato in molteplici campi del sapere con acutissimo intelletto, creatività, spirito critico e autoironico, grande competenza e altrettanta umiltà. Marrucci fece di Moriolo un vero e proprio cenacolo, nonché spazio per i suoi vastissimi studi, anche in qualità di direttore per moltissimi anni dell’Istituto del Dramma Popolare, nonché fondatore della casa editrice tutt’ora viva e vitale L’Orcio d’Oro.

"Per questo – spiega Gabbanini – la Fondazione SMP ha deciso di ristampare e diffondere le iscrizioni della facciata del Seminario nelle raffinate traduzioni di don Marrucci, accompagnandole con un opuscolo che traccia brevemente la storia del Seminario, per fare tesoro dell’esperienza culturale e umana di don Marrucci".

La pubblicazione è stata realizzata grazie al contributo del Consiglio Regionale della Toscana. Tutti sono invitati a partecipare.

Fonte: Fondazione San Miniato Promozione