Setteducati (csx) agli incontri di Case Nuove e Badia a Cerreto: "Sicurezza idrogeologica e un parco sportivo"

Samanta Setteducati, candidata sindaca, sostenuta dalla lista civica Viviamo Gambassi Terme, continua con gli incontri nelle frazioni di Gambassi Terme per raccontare il suo programma elettorale.

Grande partecipazione lunedì scorso a Casenuove, che si distingue come un luogo economicamente strategico grazie alla sua vicinanza alla nuova SR429: "Questo aspetto - dichiara la candidata - offre al nostro territorio un’opportunità unica: per questo motivo uno dei nostri obiettivi primari sarà quello di prevedere, nel nuovo piano strutturale intercomunale, aree di espansione per l'artigianato e l'industria.

Durante la serata abbiamo anche spiegato in maniera dettagliata i lavori, in corso di esecuzione, relativi alla messa in sicurezza di Case Nuove che prevedono la realizzazione di una doppia cassa di espansione sul Rio Arnese, una doppia cassa di espansione sul Rio Petroso, una cassa di espansione sul Rio Grignana (Castelfiorentino), ma soprattutto e innanzitutto l’allargamento della luce del ponte sul Rio Petroso sulla SP26 con la riprofilatura totale del tratto di strada che interessa l’incrocio di Via Grieco e Via Placido Rizzotto (ex Via Morandi).

Questi interventi dovrebbero risolvere definitivamente il problema delle inondazioni che hanno arrecato danni significativi agli abitanti di Case Nuove nel corso degli anni".

Anche all’iniziativa di ieri a Badia a Cerreto hanno partecipato moltissime persone, che hanno ascoltato con attenzione i progetti per la zona esposti da Setteducati: "Come abbiamo scritto sul nostro programma, nel capitolo dedicato a Badia, uno delle priorità sarà quella di sostenere e monitorare i lavori del ponte nei pressi di Badia a Elmi. Lavori che prevederanno il coinvolgimento dei Comuni di Certaldo, di San Gimignano, di Gambassi Terme, della Città Metropolitana di Firenze e della Provincia di Siena. Un intervento importante che potrebbe migliorare in maniera considerevole la qualità della vita e della viabilità di tutta quella parte di territorio.

Per venire incontro alle esigenze dei cittadini della frazione, cercheremo di favorire la nascita di ulteriori centri di aggregazione e socializzazione di cittadini d’ogni età: lavoreremo per la realizzazione di un parco attrezzato che raccordi la sede dell’associazione, lo “Chalet I Capperi”, con il campino di calcio e la pista per le mountain bike, prevedendo, nell’ambito di tali lavori, anche un intervento mirato per riqualificare e migliorare il campino suddetto, attualmente molto frequentato dai giovani e dalle giovani di Badia".

Molti gli impegni elettorali a cui sarà presente la candidata: domenica 2 giugno in Piazza Roma incontro con le candidate e i candidati della lista Viviamo Gambassi Terme,

Martedì 4 giugno si replica in piazza di Vittorio e giovedì 6 giugno chiusura della campagna elettorale presso Happy days in via Garibaldi.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa