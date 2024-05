Spaccio alle Cerbaie, il Pd locale: "Sfida ancora aperta, con Donnini impegno reale"

"Negli ultimi anni, Fucecchio ha affrontato una battaglia impegnativa contro la criminalità nelle Cerbaie", afferma il PD Cerbaie. Un problema che ha messo alla prova la comunità e l'amministrazione comunale, che si è spesa incessantemente, in tutte le sedi, per contrastare questo fenomeno e ripristinare la sicurezza e la legalità nel territorio. Nonostante la pubblica sicurezza sia principalmente responsabilità delle forze dell'ordine, va evidenziata la volontà e la capacità di risposta del Comune guidato dal sindaco Alessio Spinelli che ha lavorato con determinazione e ha realizzato significative iniziative per combattere l’illegalità e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle Cerbaie.

La creazione di uno specifico Comitato interprovinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è stato uno dei risultati più significativi. Questo organismo, nato dalla collaborazione con le Prefetture di Firenze, Pisa, Pistoia e Lucca, ha permesso di sviluppare strategie coordinate e mirate, dimostrando che la sinergia tra istituzioni può davvero fare la differenza. Quando le forze dell'ordine e le amministrazioni locali lavorano insieme, si creano davvero le condizioni per interventi efficaci per prevenire e ridurre la criminalità.

La conseguente introduzione di pattugliamenti più frequenti nelle aree critiche, l'installazione di nuove telecamere di videosorveglianza, l’impiego dei Carabinieri a cavallo del 4° Reggimento di Roma, tutte le azioni e le ordinanze che hanno portato alla liberazione degli immobili occupati, sia nelle aree più abitate che in quelle boschive, e il coordinamento con i comuni limitrofi hanno ridato vivibilità a molte zone del territorio. E non ci siamo fermati. Un’ulteriore elemento chiave della strategia del comune è stato il coinvolgimento della comunità: squadre di volontari, insieme alla polizia municipale e al Comune, hanno partecipato attivamente alle operazioni di pulizia e di monitoraggio delle Cerbaie, smantellando bivacchi e riappropriandosi del territorio.

Abbiamo stretto una collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, avviando un master in sicurezza urbana. Questo progetto, supportato da figure di spicco come il Prefetto lessandra Guidi e il procuratore Antimafia Roberto Pennisi, forma professionisti capaci di affrontare le sfide della criminalità con approcci innovativi e scientificamente validi.

Come PD Cerbaie sappiamo che non possiamo fermarci qui! L'investimento nel decoro urbano, la riqualificazione delle aree verdi e la manutenzione delle strade sono azioni fondamentali, che migliorano la qualità della vita, perché un ambiente curato trasmette un messaggio chiaro: la comunità non tollera l'illegalità.

Emma Donnini, candidata sindaco, ha messo la sicurezza al centro del suo programma elettorale volendo assumere in prima persona, senza delegare ad altri, il sovraintendere alla tutela della sicurezza urbana e della legalità in collaborazione diretta con le forze dell'ordine. La sua determinazione a continuare il lavoro avviato dall'amministrazione Spinelli riflette un impegno concreto verso la comunità. Emma Donnini non si limita a promesse vuote: le sue parole sono supportate da un piano chiaro e dettagliato per il futuro di Fucecchio e delle nostre Frazioni.

"Non ci fermiamo qui. La sicurezza e la lotta allo spaccio rimangono una priorità. Continueremo a combattere i fenomeni di illegalità come lo spaccio di droga e la prostituzione, aumenteremo il numero di agenti della polizia municipale in servizio sulle strade, svilupperemo il controllo dei centri abitati con servizi di vigilanza in zone specifiche del capoluogo e delle frazioni e aumenteremo le sanzioni per disincentivare l'acquisto di stupefacenti," ha dichiarato Emma Donnini.

La sfida è ancora aperta. La criminalità non si sconfigge con una sola battaglia, ma con un impegno incessante e collettivo. Guardando al futuro, Fucecchio continuerà a potenziare la collaborazione con le forze dell’ordine, estendere la videosorveglianza e rafforzare la polizia municipale. I programmi di prevenzione e sensibilizzazione saranno ampliati, coinvolgendo sempre più scuole e associazioni locali.

In un panorama politico spesso dominato da meri slogan elettorali, tipici di chi non ha idea di come si amministri la cosa pubblica, Emma Donnini si distingue per la sua azione concreta e il suo impegno reale, perché la sicurezza non è un argomento su cui fare speculazioni politiche, ma una priorità fondamentale per il benessere della nostra comunità. La differenza è chiara: mentre la destra si limita a parlare, noi agiamo con determinazione per tornare a vivere le bellezze del nostro territorio e ridare lustro alle nostre Cerbaie.

