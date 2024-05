Trekking urbano per Empoli Incanta, il progetto Hugo torna in piazza Don Minzoni

Una visita guidata e cantata nel quartiere della stazione di Empoli, un'area urbana ricca di storie poco conosciute. Sabato 1 giugno alle 17.30, con partenza da piazza don Minzoni, si svolgerà un trekking urbano che muoverà i primi passi proprio dal luogo dedicato alla memoria del sacerdote romagnolo ucciso nel 1923 dagli squadristi fascisti e farà tappa presso il monumento di Ferruccio Busoni, insigne compositore e pianista che ebbe i suoi natali proprio ad Empoli nel 1866.

La visita, condotta dalla storica Samuela Marconcini, accompagnerà i partecipanti con aneddoti e approfondimenti sulla stazione ferroviaria di Empoli, una delle principali della Toscana, che proprio per la sua importanza strategica venne pesantemente bombardata nel corso della seconda guerra mondiale, esplorando e conoscendo la ricca storia anche degli spazi limitrofi come il Parco della Rimembranza e il monumento dedicato a Peppino Impastato.

La visita, organizzata dal progetto Hugo, il percorso di co-progettazione e co-gestione del Consorzio COeSO Empoli con il Comune di Empoli, sarà arricchita dalla partecipazione di cori popolari e di quartiere che a ogni tappa proporranno canti dei loro repertori che si legano, in vario modo, alle caratteristiche dei luoghi visitati, per poi ritrovarsi tutti insieme davanti alla stazione per un grande finale.

I cori che parteciperanno sono HUGOla di Empoli (il coro di quartiere nato in seno al progetto HUGO), Musiquorum di Firenze, Vociperaria di San Quirico in collina e Mirincoro di Empoli.

Il punto esatto di ritrovo sarà comunicato al momento della prenotazione, che è obbligatoria (posti limitati). La visita e i concerti corali sono gratuiti. L'evento è realizzato in collaborazione con l'associazione Canto rovesciato. Per info e prenotazioni: hugo@coesoempoli.it www.progettohugo.it/empoli-incanta.

Fonte: Ufficio Stampa