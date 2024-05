Un nuovo Presidente per Ass. Naz Carabinieri di Ponsacco

In seguito alla scadenza del mandato, la Sez. Salvo D'Acquisto dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Ponsacco ha provveduto ad eleggere il nuovo Presidente. La carica di nuovo Presidente sara' ricoperta dal C.re Simone Chiarugi, da anni socio della sezione di Ponsacco e figura attiva nell'attività del Nucleo ANC 18 dove ricopre attualmente la carica di consigliere

Come mio primo atto ed incontro, dice Chiarugi, ho ritenuto opportuno portare il saluto di tutta la Sezione alla Sindaca Francesca Brogi consegnando il crest dell'associazione e ringraziandola, insieme a tutta l'Amministrazione, di averci sostenuto e di aver creduto in noi. Proseguiremo, secondo le funzioni che il nostro Statuto ci indica, promuovendo la vita associativa, culturale e di volontariato con l'obiettivo d'essere sempre un punto di riferimento e di supporto per i cittadini; l'auspicio è quello di poter rientrare presto a Palazzo Valli, in maniera da ristabilire un punto permanete di ascolto e d'incontro.

Erano presenti all'incontro il Comandante della stazione dei Carabinieri, Lgt Cs Gianni Meucci, Il Vicepresidente della sezione di Ponsacco C.re Marino Marinari, il responsabile formazione e coordinatore del Nucleo ANC PC 18 di Pisa C.re Franco Sardelli ed il Responsabile Regionale dei Cinofili C.re Alessio Giani.

«Ai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Ponsacco – hanno aggiunto dall'amministrazione – va il saluto e il ringraziamento dell’amministrazione Comunale per l’impegno e la dedizione che quotidianamente impiegano nelle loro attività. L’augurio è che questo nuovo capitolo della vita associativa possa essere contrassegnato ancora da proficue collaborazioni con l’ente e con le altre associazioni del territorio. Una realtà che si inserisce in un tessuto associativo ricco, vero patrimonio di Ponsacco. Al nuovo presidente Chiarugi rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro».

Fonte: Comune Ponsacco