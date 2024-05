"Vinci territorio da valorizzare": la proposta di Simonetti (FdI)

"Un territorio intramontabile, culla di tutto ciò che ancora o è conoscenza, ingegno,arte e tanto altro racchiuso in un nome quello di Leonardo da Vinci.

Incorniciato in un paesaggio verde e tipico toscano dove lo sguardo si perde tra vigneti ed ulivi.

Incredibile che con tutto ciò, il nostro più importante attivatore sociale sia appena commemorato tramite un rudimentale museo ed una triste insegna sul giardino della sua casa nativa…totalmente incurata oltre che assolutamente poco comunicata.

Un Leonardo, il nostro, conosciuto in tutto il mondo e dove solo qui a Vinci quasi viene dimenticato".

A parlare Daniela Simonetti presidente della sezione commercio di Empoli e val d'elsa per Conflavoro PMI, candidata al consiglio comunale per Fdl che a Vinci che sostiene la candidatura a sindaco di Alessandro Scipioni.

Daniela sostiene sostiene che sia indispensabile la sinergia tra i comuni di tutta la Valdelsa per proporre e promuovere un’opportuna riqualificazione del territorio attuando attente politiche di marketing territoriale, interconnessioni di organizzazioni culturali atte a favorire ed incentivare anche i prodotti culturali con progetti concreti e coevolitivi.

"Non ci limiteremo solo a promuovere l'ottimo progetto degli uffizi diffusi proposto dal centrodestra, continua Simonetti, ma qualcosa di ancora più ambizioso e comunque realizzabile che porterà finalmente Vinci a recuperare il valore che merita.

Le politiche limitanti che finora sono state adottate hanno sminuito il nostro territorio in maniera molto incisiva oltre che dannosa per il tessuto economico, situazione questa che richiedere un necessario cambiamento, abbracciando un pensiero politico che per troppi anni è stato escluso nei nostri territori a discapito dello stesso.

Ritengo, conclude Simonetti, che oggi più che mai sia necessaria una maggiore unione verso una visione di sviluppo e crescita che solamente un approccio politico differente può portare".

Fonte: Ufficio Stampa